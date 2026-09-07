Visites guidées de la Faculté de Droit « Le vaisseau », Faculté de droit « le vaisseau », Issy-les-Moulineaux
samedi 19 septembre 2026 · Faculté de droit « le vaisseau » · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Visites guidées de la Faculté de Droit « Le vaisseau » Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Faculté de droit « le vaisseau » Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Ce « bateau échoué », entouré de végétation aquatique, joue du contraste entre son aspect extérieur rugueux et les subtils jeux de lumière d’un aménagement intérieur raffiné. Il a été conçu par Jean Nouvel et inauguré en 1992. Il abrite depuis cette année une antenne de la Faculté de Droit de l’Institut Catholique de Lille.
Faculté de droit « le vaisseau » 2 allée des Moulineaux, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00″}] Ce « bateau échoué » entouré de végétation aquatique, joue du contraste entre son aspect extérieur rigueux et les subtils jeux de lumière d’un aménagement intérieur raffiné. Il a été conçu par Jean Nouvel et inauguré en 1992. Il abrite depuis 2024 une antenne de la Faculté de Droit de l’Institut Catholique de Lille. T2 Les Moulineaux ; Bus 123, Ile Saint-Germain
Visite commentée
© DR
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