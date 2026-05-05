Visites guidées de la Maison Léon Blum, Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas

Visites guidées de la Maison Léon Blum Samedi 23 mai, 18h30, 20h30 Maison Léon Blum Yvelines

Gratuit pour tous. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit des Musées, la Maison Léon Blum organisera des visites guidées pour découvrir les lieux et l’héritage de Léon Blum en compagnie d’un guide !

Deux créneaux seront proposés au cours de la soirée :

– 18h30

– 20h30

Durée de la visite : 1 heure

Accessible gratuitement uniquement sur réservation.

La Nuit des Musées est proposée gratuitement, mais si vous souhaitez soutenir le musée, nous vous encourageons à réaliser un don d’un montant libre au cours de la soirée.

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas, France Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France +33130706846 https://www.maisonleonblum.fr https://www.facebook.com/maisonleonblum;https://www.instagram.com/maison_leon_blum/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Zwa2PzyzJaaCj2pZ9 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@maisonleonblum.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 70 68 46 »}] Homme d’État, homme de lettres, juriste, Léon Blum (1872-1950) est l’une des grandes figures du socialisme français. Premier président du Conseil du Front populaire en 1936, il est à l’initiative d’avancées sociales majeures. En 1940, le gouvernement de Vichy le fait arrêter et la cour de justice de Riom le livre aux Allemands. Il est déporté en mars 1943. Jeanne Reichenbach, une amie de longue date, obtient l’autorisation de le rejoindre. À leur retour de déportation, le couple s’installe au Closdes- Metz, la maison de Jeanne. De décembre 1946 à janvier 1947, Blum est de nouveau à la tête de l’État comme chef du Gouvernement provisoire de la République française. Il décède le 30 mars 1950. Après des funérailles nationales, il est inhumé dans le cimetière de Jouy-en-Josas. Le bureau et la bibliothèque ont été conservés à l’identique avec une présentation de la vie politique et de l’œuvre littéraire de Léon Blum. Parking public gratuit à 100m. Ligne de bus 6132 arrêt « Les Metz-la Mare » puis 2 minutes de marche. RER C arrêt « Jouy-en-Josas » puis 20 minutes de marche.

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©Maison Léon Blum