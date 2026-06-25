Plaimpied-Givaudins

Visites Guidées de l’Abbatiale de Plaimpied

1 Rue de l’Abbaye Plaimpied-Givaudins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-16 2026-08-05 2026-08-26 2026-09-19 2026-09-20

Découvrez L’abbatiale Saint Martin de Plaimpied lors de visites guidées gratuites, accompagnées par les guides conférenciers de Bourges.

La commune de Plaimpied propose plusieurs visites guidées gratuites de son abbatiale durant l’été 2026. Accompagnés par les guides conférenciers du Bureau des guides de Bourges, les visiteurs pourront découvrir l’histoire, l’architecture et les richesses patrimoniales de ce monument emblématique. Les visites auront lieu les mardi 7 juillet à 10h30, jeudi 16 juillet à 16h, mercredi 5 août à 10h30 et mercredi 26 août à 16h. Deux rendez-vous sont également prévus dans le cadre des Journées européennes du patrimoine samedi 19 septembre à 16h et dimanche 20 septembre à 10h30. Une belle occasion de porter un nouveau regard sur ce site remarquable. .

1 Rue de l’Abbaye Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 88 60 mairiedeplaimpied@wanadoo.fr

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English :

Discover the Saint Martin Abbey Church in Plaimpied on free guided tours led by Bourges tour guides.

L’événement Visites Guidées de l’Abbatiale de Plaimpied Plaimpied-Givaudins a été mis à jour le 2026-06-25 par OT BOURGES