Informations pratiques

Varennes-sous-Dun

Visites guidées de l’atelier de la filature

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Profitez de l’exposition textile Habiter les étoiles de Bethléem de Delphine Dénéréaz pour découvrir ou redécouvrir ces premières machines textiles reflet du génie créatif de l’Homme. Toutes les machines fonctionneront (si elles le veulent !) devant vous et votre guide répondra à toutes vos questions. Un moment chaleureux à passer en famille. .

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com

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English : Visites guidées de l’atelier de la filature

L’événement Visites guidées de l’atelier de la filature Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-08-12 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais