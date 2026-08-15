Visites guidées de l’atelier de la filature Varennes-sous-Dun
samedi 15 août 2026 · Varennes-sous-Dun
Informations pratiques
Varennes-sous-Dun
Visites guidées de l’atelier de la filature
401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Profitez de l’exposition textile Habiter les étoiles de Bethléem de Delphine Dénéréaz pour découvrir ou redécouvrir ces premières machines textiles reflet du génie créatif de l’Homme. Toutes les machines fonctionneront (si elles le veulent !) devant vous et votre guide répondra à toutes vos questions. Un moment chaleureux à passer en famille. .
401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com
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English : Visites guidées de l’atelier de la filature
L’événement Visites guidées de l’atelier de la filature Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-08-12 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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