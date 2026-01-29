Visites guidées de l’Espace des Arts Morlaix

Visites guidées de l’Espace des Arts

41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2026-01-29 15:30:00

fin : 2026-05-07 16:30:00

Date(s) :

2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11

Retrouvez ces trésors à l’Espace des arts, nouveau lieu dédié aux expositions du musée des Jacobins de Morlaix

au cœur de la Manufacture des tabacs !

Visites guidées sur réservation

Payement directement à l’ Espace des Arts .

41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 15 24

