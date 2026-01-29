Visites guidées de l’Espace des Arts Morlaix
Visites guidées de l’Espace des Arts Morlaix jeudi 29 janvier 2026.
Visites guidées de l’Espace des Arts
41 Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 15:30:00
fin : 2026-05-07 16:30:00
Date(s) :
2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11
Retrouvez ces trésors à l’Espace des arts, nouveau lieu dédié aux expositions du musée des Jacobins de Morlaix
au cœur de la Manufacture des tabacs !
Visites guidées sur réservation
Payement directement à l’ Espace des Arts .
41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 15 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites guidées de l’Espace des Arts
L’événement Visites guidées de l’Espace des Arts Morlaix a été mis à jour le 2026-01-27 par OT BAIE DE MORLAIX