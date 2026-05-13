Visites guidées de l’exposition « Dans l’intimité de Napoléon III » à la Villa Eugénie Samedi 23 mai, 15h00, 17h30, 21h00 Villa Eugénie Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Explorez les liens familiaux de Napoléon III, sa carrière et le rôle de son épouse, à travers le prêt d’objets exceptionnels de la Fondation Napoléon. Entrez également dansl ‘univers des loisirs et des divertissements sous le Second Empire, clin d’oeil au passé de jeu de ce bâtiment.

Villa Eugénie 14 ter, boulevard de la corniche – 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 71 76 75 https://www.ville-thonon.fr/villa-eugenie-lancien-casino-de-thonon-devenu-nouveau-coeur-de-vie-culturelle/ La Villa Eugénie vous invite à découvrir la métamorphose de l’ancien casino en un lieu dédié aux expositions, aux animations et aux gourmandises. Son nom évoque la venue de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie à Thonon-les-Bains en 1860.

Explorez les liens familiaux de Napoléon III, sa carrière et le rôle de son épouse, à travers le prêt d’objets exceptionnels de la Fondation Napoléon. Entrez également dansl ‘univers des loisirs et…

© Musées Thonon