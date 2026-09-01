Visites guidées de l’Hôtel du Département La fabrique de la décision Hôtel du Département Agen

Informations pratiques

Agen

Visites guidées de l’Hôtel du Département La fabrique de la décision

Hôtel du Département 1633 Avenue du Général Leclerc Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées de l’Hôtel du Département et découverte des missions du Conseil départemental. Durée 45min. Horaires 14 h, 15 h, 16 h, 17 h. Sans réservation.

Visites commentées de l’Hôtel du Département et découverte des missions du Conseil départemental. Durée 45min. Horaires 14 h, 15 h, 16 h, 17 h. Sans réservation. .

Hôtel du Département 1633 Avenue du Général Leclerc Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 46 20

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English : Visites guidées de l’Hôtel du Département La fabrique de la décision

Guided tours of the Hôtel du Département and an introduction to the Departmental Council’s responsibilities. Duration: 45 min. Times: 2:00 p.m., 3:00 p.m., 4:00 p.m., 5:00 p.m. No reservation required.

L’événement Visites guidées de l’Hôtel du Département La fabrique de la décision Agen a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen