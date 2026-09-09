Visites guidées de l’IHU Méditerranée Infection, IHU Méditerranée Infection, Marseille

Informations pratiques

Visites guidées de l’IHU Méditerranée Infection Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 IHU Méditerranée Infection Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle ! Visite guidée du bâtiment de l’IHU Méditerranée Infection et présentation de ses missions.

IHU Méditerranée Infection 19-21 Bd Jean Moulin 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Ouverture exceptionnelle ! Visite guidée du bâtiment de l’IHU Méditerranée Infection et présentation de ses missions.

©IHU Méditerranée Infection