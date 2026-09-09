Visites guidées de l’IHU Méditerranée Infection, IHU Méditerranée Infection, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · IHU Méditerranée Infection · Marseille
Informations pratiques
Visites guidées de l’IHU Méditerranée Infection Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 IHU Méditerranée Infection Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Ouverture exceptionnelle ! Visite guidée du bâtiment de l’IHU Méditerranée Infection et présentation de ses missions.
IHU Méditerranée Infection 19-21 Bd Jean Moulin 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Ouverture exceptionnelle ! Visite guidée du bâtiment de l’IHU Méditerranée Infection et présentation de ses missions.
©IHU Méditerranée Infection
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