Visites guidées de nuit à la lampe à pétrole Fort Dorsner Giromagny
samedi 1 août 2026 · Fort Dorsner · Giromagny
Informations pratiques
Giromagny
Visites guidées de nuit à la lampe à pétrole
Fort Dorsner 2 Chemin du Fort Giromagny Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29
Cet été, visitez le Fort Dorsner à Giromagny en nocturne, à la lueur d’une lampe à pétrole. .
Fort Dorsner 2 Chemin du Fort Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 56 42 70 fort.dorsner@laposte.net
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English : Visites guidées de nuit à la lampe à pétrole
L’événement Visites guidées de nuit à la lampe à pétrole Giromagny a été mis à jour le 2026-07-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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