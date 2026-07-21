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Visites guidées de nuit à la lampe à pétrole Fort Dorsner Giromagny

samedi 1 août 2026 · Fort Dorsner · Giromagny

Visites guidées de nuit à la lampe à pétrole Fort Dorsner Giromagny

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Fort Dorsner
Adresse
2 Chemin du Fort
Ville
90200 Giromagny
Département
Territoire de Belfort
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Giromagny

Visites guidées de nuit à la lampe à pétrole

Fort Dorsner 2 Chemin du Fort Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29

Cet été, visitez le Fort Dorsner à Giromagny en nocturne, à la lueur d’une lampe à pétrole.   .

Fort Dorsner 2 Chemin du Fort Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 56 42 70  fort.dorsner@laposte.net

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English : Visites guidées de nuit à la lampe à pétrole

L’événement Visites guidées de nuit à la lampe à pétrole Giromagny a été mis à jour le 2026-07-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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