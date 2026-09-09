Visites guidées des ateliers & table ronde « Paroles de femmes », Société philomathique de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visites guidées des ateliers & table ronde « Paroles de femmes » Samedi 19 septembre, 14h00 Société philomathique de Bordeaux Gironde

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Des mains qui transmettent, des femmes qui entreprennent

Pour cette édition des Journées du Patrimoine et du Matrimoine, la Philomathique s’associe pour la première fois à l’association Force Femmes pour mettre à l’honneur les femmes dans les savoir-faire artisanaux.

Les visites guidées

Découvrez nos quatre pôles artisanaux (mode, bois, ameublement et techniques artistiques) à travers un fil rouge matrimonial : à chaque atelier, une femme pionnière liée au métier ou au matériau est mise en lumière.

Les démonstrations & animations

Dans notre salon, chaque pôle propose démonstrations en direct, mini-activités pour toucher la matière et quiz pour petits et grands. Un mur participatif invite également les visiteurs à rendre hommage aux femmes qui ont compté dans leur apprentissage d’un savoir-faire.

La table ronde « Paroles de femmes »

Temps fort de l’événement, cette table ronde réunit des femmes accompagnées par Force Femmes qui témoignent de leur parcours de reconversion vers un métier artisanal ou créatif, animée par un membre de la Philomathique.

Modalités

Les visites guidées se déroulent en créneaux d’environ 45 minutes, de 14h à 17h, avec un battement de 30 minutes entre chaque groupe, soit trois départs : 14h, 15h15 et 16h30. Les visites et la table ronde seront sur inscription (billetterie à venir).

Société philomathique de Bordeaux 66 rue Abbé de l’Epée, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 23 26 https://www.philomathiquebordeaux.com/ https://www.facebook.com/philomathique/;https://www.instagram.com/philomathique/;https://www.linkedin.com/company/philomathique-de-bordeaux;https://www.youtube.com/channel/UCqo674RoyZAHzRL_SPxvahw/videos [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/societe-philomathique-de-bordeaux/evenements/visites-guidees-des-ateliers-et-table-ronde-paroles-de-femmes »}] [{« link »: « https://philomathiquebordeaux.com/ »}, {« link »: « https://www.forcefemmes.com/antenne-bordeaux/ »}] La Philomathique de Bordeaux, association reconnue d’utilité publique, est une école des métiers d’art et d’artisanat située en plein coeur de Bordeaux.

Créée en 1808, elle forme chaque année plus de 800 apprenants par an aux métiers du bois, de la mode ou encore de l’ameublement. Composée d’une trentaine de formateurs et de 6 permanents administratif, l’école ayant formé le plus de meilleurs ouvriers de France (118) est gouvernée par une équipe de bénévoles passionnés et engagés pour la pérennité et le développement de cette institution bordelaise. À proximité du tram A et du tram B. À deux minutes de la place Gambetta.

Des mains qui transmettent, des femmes qui entreprennent

© Marial Mauriac