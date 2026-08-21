Visites guidées des cabordes de Petit Chaudanne, 1, chemin des Chevanney, Besançon
dimanche 20 septembre 2026 · 1, chemin des Chevanney · Besançon
Informations pratiques
Visites guidées des cabordes de Petit Chaudanne Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 1, chemin des Chevanney Doubs
Circuit de 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Laissez vous guider sur un sentier inédit où vous découvrirez 6 cabordes de Chaudanne et sur l’une d’elles, le travail de restauration aujourd’hui achevé, accompli par les bénévoles après 15 mois de chantier.
Des passionnés vous raconteront l’histoire de cet immense vignoble disparu, un géologue vous expliquera comment le relief s’est façonné à travers l’histoire du paléoméandre du Doubs à Velotte.
1, chemin des Chevanney 1, chemin des Chevanney 25000 Besançon Besançon 25000 Velotte Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0685373156 https://www.facebook.com/p/Cabordes-en-h%C3%A9ritage-61560423010131/ Visite guidée d’1h30 afin de découvrir 6 cabordes sur la colline du Petit Chaudanne Arrêt tram Polygone, bus ligne 9 arrêt Radieuse
Laissez vous guider sur un sentier inédit où vous découvrirez 6 cabordes de Chaudanne et sur l’une d’elles, le travail de restauration aujourd’hui achevé, accompli par les bénévoles après 15 mois de …
©Jean-Luc Devaux
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