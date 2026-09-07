Visites guidées des Crayères des Montquartiers, Crayères des Montquartiers, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visites guidées des Crayères des Montquartiers 19 et 20 septembre Crayères des Montquartiers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le Chemin des Montquartiers se trouve au niveau du 141 avenue de Verdun. Après une courte montée vous parvenez à l’entrée des crayères formée d’imposantes galeries voûtées sur plusieurs niveaux. Ouvertes en 1826, les crayères « Bibille et Fayard » étaient exploitées à l’origine pour la fabrication de la chaux et du blanc de Meudon. Elles sont utilisées depuis 1995 comme caves à vins. Plus d’un million de bouteilles y sont conservées.

Crayères des Montquartiers 5 chemin des Montquartiers, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France http://cavesmontquartiers.com [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] Ces carrières forment d’imposantes galeries voûtées sur plusieurs niveaux. Exploitées à l’origine pour la fabrication de la chaux et du blanc de Meudon, elles sont utilisées depuis 1995 comme caves à vins. Ligne bus n°123

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© Jean-Christophe Ballot