Visites guidées des églises, Musée-Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, Asté

Informations pratiques

Visites guidées des églises 19 et 20 septembre Musée-Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les églises à visiter:

Antist (15h-18h)

Asté (14h-18h)

Beaudéan (15h-17h)

Campan (15h-18h)

Gerde (15h-17h)

Orignac (15h-17h)

Pouzac (14h-18h)

Musée-Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen 16 rue de l’église, 65200 Asté Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 91 61 28 La Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen met en lumière l’histoire remarquable des Ferrère, une dynastie de sculpteurs bigourdans.

De 1647 à 1808, la famille Ferrère a marqué de son empreinte le monde de la sculpture baroque.

Jean, son fils Marc, Jean II et son frère Dominique forment une véritable « dynastie » de menuisiers-sculpteurs. Originaires d’Asté, dans la vallée de Campan, ils ont créé des retables et des tabernacles d’une grande beauté pour de nombreuses églises des Hautes-Pyrénées.

Pas moins de 59 églises ont bénéficié du talent de ces artistes locaux, ornées de colonnes torsadées, d’angelots et de motifs décoratifs finement sculptés dans le bois et rehaussés de dorures précieuses.

Parmi les réalisations les plus célèbres figurent celles d’Asté, Beaudéan, Campan et Pouzac.

Des panneaux descriptifs illustrés de photographies retracent leur parcours. Parking sur la place de l’église.

Les églises à visiter:

©Patrick CUILHE