Visites guidées des espaces de conservation du Centre de conservation du patrimoine mobilier de Corse, CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi, Calvi

Informations pratiques

Visites guidées des espaces de conservation du Centre de conservation du patrimoine mobilier de Corse 19 et 20 septembre CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée des espaces techniques du Centre de Conservation-Restauration du Patrimoine mobilier de Corse.

Le Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse (CCRPMC), situé au Fort Charlet, est un acteur incontournable de la politique de sauvegarde et de promotion de notre patrimoine insulaire.

Venez découvrir ses missions grâce à la visite commentée de ses espaces techniques.

Une occasion unique de rencontrer les professionnels qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre patrimoine.

Trois départs à 14h30, 15h et 15h30

Point de rencontre pour la visite commentée : Grille d’entrée

Durée: environ 1h30

Limité à 15 personnes

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://centre-conservation-restauration.patrimoniu.isula.corsica Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous

Visite commentée des espaces techniques du Centre de Conservation-Restauration du Patrimoine mobilier de Corse.

©CRPMC