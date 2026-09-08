Visites guidées des extérieurs de la villa Hirondelle et présentation de son site exceptionnel, Pays d’Art et d’Histoire du Grand Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Visites guidées des extérieurs de la villa Hirondelle et présentation de son site exceptionnel 17 et 18 octobre Pays d’Art et d’Histoire du Grand Angoulême Charente

Limité à 30 personnes, Réservations obligatoires auprès du Pays d’art et d’histoire, dans la limite des places disponibles : 05 86 07 20 48, RDV : lieu communiqué lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T17:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Découvrez cette construction de la fin des années 1960, exemple emblématique de la création architecturale de cette période en France.

Chaque visite est limitée à 30 personnes.

Rendez-vous : le lieu sera communiqué lors de l’inscription.

Pays d’Art et d’Histoire du Grand Angoulême 32 bis rempart de l’Est 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 86 07 20 48 https://www.grandangouleme.fr/sortir-et-decouvrir/patrimoine/service-pays-dart-dhistoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 86 07 20 48 »}]

Découvrez cette construction de la fin des années 1960, exemple emblématique de la création architecturale de cette période en France.

©. La Villa Hirondelle de l’architecte J. Convert – Angoulême © S.Chapuzet