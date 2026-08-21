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Visites guidées des salles d’Histoire de Dole, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole

samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts et d'archéologie · Dole

Visites guidées des salles d’Histoire de Dole, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des beaux-arts et d'archéologie
Adresse
85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Tarif
Entrée libre

Visites guidées des salles d’Histoire de Dole 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de Dole au Musée des Beaux-Arts !
Explorez deux salles récemment aménagées pour revivre les moments clés de notre ville. Une plongée dans le passé, à travers des collections et des récits captivants.
Une visite idéale pour les passionnés d’histoire et de patrimoine local !

Musée des beaux-arts et d’archéologie 85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384792585 https://www.doledujura.fr/musee-des-beaux-arts Bâtiment militaire, dit le Pavillon des officiers, typique de l’architecture comtoise du XVIIIe siècle. Autoroute A39, A36, sortie Dole., Aéroport Dole Jura. Parking à proximité (place Precipiano et place Barberousse).
Découvrez l’histoire de notre ville à travers deux salles aménagées récemment.

©Musée des Beaux-Arts de Dole

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