Visites guidées des salles d’Histoire de Dole, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole
samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts et d'archéologie · Dole
Informations pratiques
Visites guidées des salles d’Histoire de Dole 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de Dole au Musée des Beaux-Arts !
Explorez deux salles récemment aménagées pour revivre les moments clés de notre ville. Une plongée dans le passé, à travers des collections et des récits captivants.
Une visite idéale pour les passionnés d’histoire et de patrimoine local !
Musée des beaux-arts et d’archéologie 85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384792585 https://www.doledujura.fr/musee-des-beaux-arts Bâtiment militaire, dit le Pavillon des officiers, typique de l’architecture comtoise du XVIIIe siècle. Autoroute A39, A36, sortie Dole., Aéroport Dole Jura. Parking à proximité (place Precipiano et place Barberousse).
Découvrez l’histoire de notre ville à travers deux salles aménagées récemment.
©Musée des Beaux-Arts de Dole
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