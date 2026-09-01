Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay

41 place du Marché Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le centre historique de Montreuil Bellay grâce à l’association Les Vieux Cailloux.

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41 place du Marché Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Come and discover the historic center of Montreuil Bellay thanks to the association Les Vieux Cailloux.

L’événement Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME