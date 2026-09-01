UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montreuil-Bellay

Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay

samedi 19 septembre 2026 · Montreuil-Bellay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
41 place du Marché
Ville
49260 Montreuil-Bellay
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Montreuil-Bellay

Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay

41 place du Marché Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir le centre historique de Montreuil Bellay grâce à l’association Les Vieux Cailloux.
  .

41 place du Marché Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31  villearthistoire@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the historic center of Montreuil Bellay thanks to the association Les Vieux Cailloux.

L’événement Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

À voir aussi à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire)