Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay
samedi 19 septembre 2026 · Montreuil-Bellay
Informations pratiques
Montreuil-Bellay
Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay
41 place du Marché Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le centre historique de Montreuil Bellay grâce à l’association Les Vieux Cailloux.
.
41 place du Marché Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the historic center of Montreuil Bellay thanks to the association Les Vieux Cailloux.
L’événement Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire)
- Hôpital Saint-Jean Montreuil-Bellay 19 septembre 2026
- Château de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 19 septembre 2026
- Le Clos Gaudrez Montreuil-Bellay 19 septembre 2026
- Foire ancienne 19ème siècle Montreuil-Bellay 19 septembre 2026
- Prieuré des Nobis Montreuil-Bellay 19 septembre 2026