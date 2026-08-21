Visites guidées du Château de Montfaucon, Château de Montfaucon (vestiges), Montfaucon

Informations pratiques

Visites guidées du Château de Montfaucon 19 et 20 septembre Château de Montfaucon (vestiges) Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de cette visite, vous pourrez découvrir le site médiéval de Montfaucon grâce aux explications de nos guides bénévoles. Vous découvrirez la partie castrale fermée normalement au public et vous parcourrez l’histoire et l’évolution du château du XIIIème siècle à nos jours.

Nos visites sont rendues possibles grâce à un travail de plus de 40 ans effectué par nos bénévoles, sous couvert de la Commune et de la DRAC, pour sauvegarder et faire découvrir les vestiges de ce merveilleux patrimoine local.

Château de Montfaucon (vestiges) Chemin du Donjon – 25660 – Montfaucon Montfaucon 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0681707541 https://www.chateau-de-montfaucon-doubs.org/ Association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique, historique et paysager de Montfaucon pour les personnes arrivant en véhicule à moteur à Montfaucon, il convient de se garer sur le parking de la salle d’accueil, situé rue de la Comtesse Henriette. Il faut compter ensuite 15 à 30 minutes à pied pour se rendre sur le site médiéval via le chemin du Donjon.

Lors de cette visite, vous pourrez découvrir le site médiéval de Montfaucon grâce aux explications de nos guides bénévoles. Vous découvrirez la partie castrale fermée normalement au public et vous et…

©Château de Montfaucon