Visites guidées du Chemin des vignes, Chemin des Vignes, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visites guidées du Chemin des vignes Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Chemin des Vignes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Autrefois plus grande région de France productrice de vin, les exploitations viticoles ont pratiquement disparu d’Ile de France au cours du XIXe siècle. Après la deuxième guerre mondiale, l’essor sensible des vignes locales a souvent eu pour origine des associations ou des municipalités, soucieuses de faire revivre leur passé et de créer du lien. Au Chemin des vignes, les premiers ceps (Chardonnais et Pinot beurot) ont été plantés en 1989 et les premières vendanges effectuées en 1992. Traditionnellement, les vendanges sont confiées aux élèves de CM2. L’entretien de la vigne est réalisé par les membres de la Confrérie de Saint-Vincent.

Chemin des Vignes 113 bis avenue de Verdun 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Au Chemin des Vignes, sur les coteaux crayeux qui bordent la Seine, on produit toujours du vin. Après les vendanges, auxquelles participent les écoles d’Issy, le vin est mis en bouteille et conservé dans les carrières voisines transformées en caves, sous les auspices de la vénérable confrérie Saint-Vincent. Bus 123 ; RER C Issy- Ville ; T 2 Les Moulineaux

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© David Cobbold