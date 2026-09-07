Visites guidées du monument aux Morts pour la France en opérations extérieures – 11h et 15h, Monument aux morts pour la France en opérations extérieures, Paris

Informations pratiques

Visites guidées du monument aux Morts pour la France en opérations extérieures – 11h et 15h 19 et 20 septembre Monument aux morts pour la France en opérations extérieures Paris

Gratuit – A partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Patrimoine en danger », venez découvrir le monument aux Morts pour la France en opérations extérieures, ainsi que notre nouvelle exposition « Femmes au combat dans les conflits contemporains ». Elle met en lumière l’engagement féminin, de la Première Guerre mondiale à aujourd’hui.

Le monument, inauguré le 11 novembre 2019 au cœur du jardin Eugénie-Djendi, représente six femmes et hommes anonymes portant un cercueil invisible, et rend hommage aux combattants morts pour la France en opérations extérieures depuis 1963. Découvrez ce Haut lieu de la mémoire nationale, son sens, ses symboles, mais aussi ses enjeux patrimoniaux : implanté dans le square du parc André-Citroën, ouvert à tous, il doit composer au quotidien avec les mésusages et les dégradations, autant de défis pour préserver son intégrité et sa portée commémorative.

Monument aux morts pour la France en opérations extérieures 29 rue de la Montagne de la Fage 75015 Paris Paris 75015 Paris Paris Île-de-France 01 47 28 46 35 [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/XrZgBXmoAxdXQstEA »}] Le Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures fut inauguré le 11 novembre 2019 au cœur du jardin Eugénie-Djendi (résistante, déportée et exécutée à Ravensbrück). Il est le témoin de la reconnaissance de la Nation envers le sacrifice ultime des combattants engagés depuis 1963 sur les différents théâtres.

Composé de deux éléments centraux, le monument représente six porteurs anonymes portant un cercueil invisible. Leurs uniformes symbolisent l’ensemble de la communauté militaire. Un mur révèle les noms des militaires morts pour la France en opérations extérieures. Ligne 8 – Lourmel | RER C – Georges Pompidou

Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures

©ONaCVG – MINARM