Informations pratiques

Châteauroux

Visites guidées du Moulin de Vilaine Patrimoine en péril à réinventer

Moulin de Vilaine Châteauroux Indre

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, venez profiter des visites guidées du Moulin Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Visite historique (par Aurélie) + présentation des travaux de rénovation et des activités touristiques (par Éric).

Durée environ 1h30 1ère session à 10h et 2ème session à 11h

Inscription sur HelloAsso

Buvette et petite restauration sur place.

(après-midi kayak clean-up pour nettoyer la rivière !) 4 .

Moulin de Vilaine Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 97 01 61 lavalleedumoulindevilaine@gmail.com

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English :

For the Journées des moulins et du patrimoine meulier on May 16 and 17, 2026, Le Moulin de Vilaine, in Châteauroux, is opening its doors for you to discover its rich history!

L’événement Visites guidées du Moulin de Vilaine Patrimoine en péril à réinventer Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme