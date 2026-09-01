Visites guidées du Moulin de Vilaine Patrimoine en péril à réinventer Châteauroux
dimanche 20 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Visites guidées du Moulin de Vilaine Patrimoine en péril à réinventer
Moulin de Vilaine Châteauroux Indre
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, venez profiter des visites guidées du Moulin Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Visite historique (par Aurélie) + présentation des travaux de rénovation et des activités touristiques (par Éric).
Durée environ 1h30 1ère session à 10h et 2ème session à 11h
Inscription sur HelloAsso
Buvette et petite restauration sur place.
(après-midi kayak clean-up pour nettoyer la rivière !) 4 .
Moulin de Vilaine Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 97 01 61 lavalleedumoulindevilaine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the Journées des moulins et du patrimoine meulier on May 16 and 17, 2026, Le Moulin de Vilaine, in Châteauroux, is opening its doors for you to discover its rich history!
L’événement Visites guidées du Moulin de Vilaine Patrimoine en péril à réinventer Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
À voir aussi à Châteauroux (Indre)
- Ensemble Duø Châteauroux 11 septembre 2026
- Grande fête de saison ! Châteauroux 11 septembre 2026
- La Nuit des musées 2026 Châteauroux 12 septembre 2026
- Ça nous a plu Châteauroux 12 septembre 2026
- Récital de piano par François Cornu Châteauroux 12 septembre 2026