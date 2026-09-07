Visites guidées du musée, Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun

Informations pratiques

Visites guidées du musée 19 et 20 septembre Musée de l’Hospice Saint-Roch Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le musée vous propose de partir à la découverte des pièces emblématiques des collections permanentes de l’ancien hospice avec notamment les salles des malades, la chapelle au décor exceptionnel de style gothique flamboyant (fin XVe siècle-début XVIe s.) ainsi que l’apothicairerie du XVIIe siècle.

Le parcours se prolongera dans la salle des peintures autour du tableau « Marine, une tempête » de Jan I Breughel, dit de Velours, et du clavecin Jean II Denis (1648) considéré comme le clavecin français le plus ancien signé et daté au monde, commandé pour l’éducation du jeune Louis XIV.

Enfin, la visite se terminera avec la collection de Papouasie-Nouvelle-Guinée issue de la donation des missionnaires de la Basilique du Sacré-Cœur d’Issoudun.

Musée de l’Hospice Saint-Roch Rue de l’Hospice Saint-roch, 36100 Issoudun, France Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33254210176 https://www.museeissoudun.tv En voiture : en venant de Paris (2h30), Autoroute A10, sortie Vierzon, puis A20. Deux parking à moins de 50 mètres du musée avec accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. En train : Voie ferrée Paris-Toulouse (depuis la Gare Paris-Austerlitz, en 1h45) La gare d’Issoudun est à 7 min à pied du musée, en prenant par la promenade des Remparts, en longeant le parc F. Mitterrand.

Le musée vous propose de partir à la découverte des pièces emblématiques des collections permanentes de l’ancien hospice avec notamment les salles des malades, la chapelle au décor exceptionnel de du…

Photo A. Ricci