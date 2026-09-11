Visites guidées du Scarron, Le Scarron, Le Mans

Informations pratiques

Visites guidées du Scarron Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Le Scarron Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026 de 10à 12h30 et de 14h à 16h30 · Le Scarron

► Tarifs → Gratuit

Réservation → https://superforma.fr/agenda/visites-guidees-du-scarron

______________________________

Les équipes de Superforma vous ouvrent les portes du Scarron ! Venez découvrir l’association Superforma, le lieu Le Scarron et la programmation du trimestre. Profitez-en pour rencontrer une partie de l’équipe et pour réserver vos billets pour les événements à venir…

► Entrée libre et gratuite pour toutes et tous

Ouverture : 10h / 12h30 + 14h / 16h

► Visite à 10h et à 14h – sur inscription

, ̀ ́ ́

_________

Le Scarron Place des Jacobins, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0767249047 https://superforma.fr/les-lieux/le-scarron [{« type »: « link », « value »: « https://superforma.fr/agenda/visites-guidees-du-scarron »}] [{« link »: « https://superforma.fr/agenda/visites-guidees-du-scarron »}] Ancien théâtre historique du centre-ville du Mans, Le Scarron renaît aujourd’hui sous l’égide de Superforma pour devenir un club dédié aux musiques actuelles et à la découverte.

Situé en plein cœur du Mans, face à la place des Jacobins, Le Scarron offre une jauge de 299 places debout (146 places assises) – une capacité idéale pour créer l’intimité, favoriser les rencontres avec les artistes et offrir un cadre chaleureux et vivant pour toutes les formes de musiques émergentes. Tram T2 – Arrêt Jacobins-Quinconces.

© Superforma