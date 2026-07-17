Visites guidées du tribunal judicaire de Saverne, Tribunal judiciaire, Saverne

Informations pratiques

Visites guidées du tribunal judicaire de Saverne Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Tribunal judiciaire Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, venez découvrir les coulisses du tribunal judiciaire lors de visites guidées et commentées tout au long de la matinée et en début d’après-midi.

Nos guides vous feront découvrir les lieux emblématiques du tribunal (salle d’audience, bibliothèque, salle des délibérés, salle des pas perdus, bureaux du président et du procureur de la République, geôles, etc.…) tout en vous expliquant le fonctionnement de la justice au quotidien. A noter pour les visiteurs d’outre-Rhin ou germanophones, que certaines visites seront assurées en langue allemande.

Tribunal judiciaire 7 rue du tribunal 67700 Saverne Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est 03.88.71.61.51 L’existence d’une juridiction dans la ville de Saverne remonte au XVème siècle, à l’époque où, en 1417, l’évêque Guillaume II de Diest choisit Saverne pour résidence et y installa la régence épiscopale.

Ce tribunal était une cour d’appel (Appellhof), auquel s’adressaient en deuxième instance dix offices, nombre de villes et de corporations, et qui n’avait au-dessus de lui que la chambre impériale, puis, à partir de la suzeraineté française, le conseil souverain d’Alsace en tant qu’instance suprême.

Le ressort de cette juridiction d’appel comprenait sept bailliages du Bas-Rhin, trois bailliages du Haut-Rhin et les magistratures et prévôtés de dix-sept villes.

Aujourd’hui, le ressort du tribunal judiciaire de Saverne compte 205 communes sur la partie Ouest du Bas-Rhin. Accès au centre ville piétonnier. Stationnement à proximité, au parking des dragons via la route de Paris et le parking des bosquets à l’arrière du Château des Rohan via le quai du château.

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, venez découvrir les coulisses du tribunal judiciaire lors de visites guidées et commentées tout au long de la matinée et en début d’après-midi.

©Tribunal judiciaire de Saverne