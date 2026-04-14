Visites guidées et commentées, Musée des Ex-Voto Basilique Notre Dame de Marceille, Limoux

Visites guidées et commentées Samedi 23 mai, 21h00 Musée des Ex-Voto Basilique Notre Dame de Marceille Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Ce Musée renferme des oeuvres datées14ém à ce jour, représentant des objets de piété offerts en remerciement de grâces obtenues. Il s’agit de tableaux , de bijoux , de coiffes de mariées ,et d’objets d’orfèvrerie.

Musée des Ex-Voto Basilique Notre Dame de Marceille 2 Allée Notre Dame de Marceille 11300 Limoux Limoux 11300 Aude Occitanie 04 68 31 19 70 http://www.assoc-notre-dame-marceille.fr/ La Basilique Notre Dame de Marceille est une église de style gotique méridional. Lieux de culte au passé prestigieux elle est implantée sur les hauteurs de la ville de Limoux dans le département de l’Aude . Grand parc et parking privé

Ce Musée renferme des oeuvres datées14ém à ce jour, représentant des objets de piété offerts en remerciement de grâces obtenues. Il s’agit de tableaux , de bijoux , de coiffes de mariées ,et d’objets…

© Les Amis de Notre-Dame de Marceille