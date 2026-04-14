Visites guidées et commentées, Musée des Ex-Voto Basilique Notre Dame de Marceille, Limoux
Visites guidées et commentées, Musée des Ex-Voto Basilique Notre Dame de Marceille, Limoux samedi 23 mai 2026.
Visites guidées et commentées Samedi 23 mai, 21h00 Musée des Ex-Voto Basilique Notre Dame de Marceille Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Ce Musée renferme des oeuvres datées14ém à ce jour, représentant des objets de piété offerts en remerciement de grâces obtenues. Il s’agit de tableaux , de bijoux , de coiffes de mariées ,et d’objets d’orfèvrerie.
Musée des Ex-Voto Basilique Notre Dame de Marceille 2 Allée Notre Dame de Marceille 11300 Limoux Limoux 11300 Aude Occitanie 04 68 31 19 70 http://www.assoc-notre-dame-marceille.fr/ La Basilique Notre Dame de Marceille est une église de style gotique méridional. Lieux de culte au passé prestigieux elle est implantée sur les hauteurs de la ville de Limoux dans le département de l’Aude . Grand parc et parking privé
Ce Musée renferme des oeuvres datées14ém à ce jour, représentant des objets de piété offerts en remerciement de grâces obtenues. Il s’agit de tableaux , de bijoux , de coiffes de mariées ,et d’objets…
© Les Amis de Notre-Dame de Marceille
À voir aussi à Limoux (Aude)
- JAG ET JOHNNY Limoux 18 avril 2026
- LIMOUX BRASS FESTIVAL KASSAV Limoux 1 mai 2026
- LIMOUX BRASS FESTIVAL EYO’NLÉ ET RICHARD BONA QUINTET Limoux 2 mai 2026
- LIMOUX BRASS FESTIVAL VILLAGE DU FESTIVAL Limoux 2 mai 2026
- LIMOUX BRASS FESTIVAL MAMA SHAKERS ET ELECTRO DELUXE BIG BAND Limoux 3 mai 2026