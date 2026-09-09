Visites guidées & Flânerie musicale avec Gaëlle Ott, Abbaye de Marbach, Vœgtlinshoffen

Informations pratiques

Visites guidées & Flânerie musicale avec Gaëlle Ott 19 et 20 septembre Abbaye de Marbach Haut-Rhin

Entrée libre. Inscription en ligne souhaitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Deux journées portes ouvertes seront consacrées à faire découvrir à tous le merveilleux patrimoine de l’Abbaye de Marbach.

– Exposition d’enluminures par l’Atelier Saint-Jean

– Démonstration de reliure de livres anciens

– Visites guidées : sam 19 sept à 15h et dim 20 sept à 10h et 15h

Chaque visite guidée sera agrémentée d’une flânerie musicale spécialement conçue pour l’occasion par la comédienne et chanteuse tout terrain Gaëlle Ott.

Gaëlle Ott

« Dans le cadre des journées du patrimoine, je vous propose une déambulation originale d’environ 10 à 15 minutes dans les jardins de l’abbaye de Marbach. J’aurai plaisir à offrir aux visiteurs ma vision de l’Alsace, de ses habitants, de sa langue, ses paysages, son art de vivre et de tout ce qui fait le charme de ce beau pays qui m’a adoptée. Je suis Gaëlle Ott, comédienne et chanteuse lyrique professionnelle depuis 37 ans. Je m’appuierai sur mon expérience professionnelle, acquise entre autres, lors de mes nombreux spectacles tout terrain, pour partager, sur ce thème, avec petits et grands, la poésie et l’humour de textes et de chants qui me touchent particulièrement. Si l’ambiance s’y prête, je proposerai au public de participer à ce moment hors du temps en osant chanter tous ensemble ou improvisant quelques dialogues ou jeux spontanés. »

Abbaye de Marbach Lieu-dit Marbach, 68420 Obermorschwihr Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est 06 19 36 49 64 https://www.abbayedemarbach.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/abbaye-de-marbach/evenements/2026-cultures-d-etoiles »}] L’abbaye de Marbach, fondée au XIᵉ siècle, connut une spectaculaire expansion et devint un centre de culture artistique et littéraire. Elle était réputée pour son scriptorium.

Manégold, jeune moine du prieuré de Lautenbach, est chargé d’écrire un mémoire de défense du pape Grégoire VII en 1084, lors de la Querelle des Investitures. Ce véritable pamphlet lui vaudra les foudres de l’empereur Henri IV. Il trouve refuge en Bavière, dans un couvent dont il deviendra le supérieur. C’est là que le seigneur Burckhart de Gueberschwihr, fondateur de l’abbaye de Marbach, lui demande de venir diriger ce nouveau monastère.

Du XIIᵉ siècle date son fameux « codex », rédigé par la chanoinesse Guta de Schwartzenthann et illustré par le chanoine Sintram de Marbach. L’abbaye connaît un second essor au XVIIIᵉ siècle, mais sa fermeture sous la Révolution et son abandon la relèguent au rang de « carrière » au début du XIXᵉ siècle. Il ne subsiste en élévation que le remarquable narthex de l’église médiévale. Parking de 50 places environ.

Journées Européennes du Patrimoine

©Abbaye de Marbach