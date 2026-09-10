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Visites guidées gratuites du Château, Château, Chazey-sur-Ain

samedi 19 septembre 2026 · Château · Chazey-sur-Ain

Visites guidées gratuites du Château, Château, Chazey-sur-Ain

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château
Adresse
302 Rte de Rignieu, 01150 Chazey-sur-Ain, France
Ville
01150 Chazey-sur-Ain
Département
Ain
Tarif
Groupes de 17 personnes

Visites guidées gratuites du Château 19 et 20 septembre Château Ain

Groupes de 17 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Durée 1 heure . Départ toutes les 1/2 heures.
Balades commentées de Rignieu-le-désert samedi et dimanche 10 heures ( départ de la Fraternelle).
Balade commentée de Chazey-sur-Ain samedi 14h30 (départ de la cour du château)

Château 302 Rte de Rignieu, 01150 Chazey-sur-Ain, France Chazey-sur-Ain 01150 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474619640 http://www.cc-plainedelain.fr
Durée 1 heure . Départ toutes les 1/2 heures.

©Fancybox-plaine de l’ain tourisme

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