Visites guidées gratuites du Château, Château, Chazey-sur-Ain

Informations pratiques

Visites guidées gratuites du Château 19 et 20 septembre Château Ain

Groupes de 17 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Durée 1 heure . Départ toutes les 1/2 heures.

Balades commentées de Rignieu-le-désert samedi et dimanche 10 heures ( départ de la Fraternelle).

Balade commentée de Chazey-sur-Ain samedi 14h30 (départ de la cour du château)

Château 302 Rte de Rignieu, 01150 Chazey-sur-Ain, France Chazey-sur-Ain 01150 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474619640 http://www.cc-plainedelain.fr

Durée 1 heure . Départ toutes les 1/2 heures.

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