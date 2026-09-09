Visites guidées inédites des extérieurs de la villa Hirondelle et de son site exceptionnel, Villa Hirondelle, Angoulême

Informations pratiques

Visites guidées inédites des extérieurs de la villa Hirondelle et de son site exceptionnel 17 et 18 octobre Villa Hirondelle Charente

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 15 septembre auprès du Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême, au 05 86 07 20 48. Lieu : Angoulême. L’adresse précise et les modalités d’accès seront communiquées aux participants lors de leur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T17:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

À l’occasion du Mois de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine et des Journées nationales de l’architecture, poussez exceptionnellement les portes du parc de la villa Hirondelle, une propriété privée habituellement inaccessible au public.

Construite entre 1967 et 1971 par l’architecte Jacques Convert, cette villa de plus de 300 m² est un exemple remarquable de la création architecturale de la seconde moitié du XXe siècle. Elle a conservé ses principaux attributs d’origine : matériaux laissés bruts, volumes géométriques, modules indépendants, larges ouvertures et organisation intérieure pensée autour d’un axe central.

Au cours de cette visite guidée des extérieurs, découvrez la manière dont l’architecte a composé la maison pour faire entrer la lumière, ouvrir les espaces vers le paysage et intégrer la construction à son environnement naturel. Le parcours permettra d’observer les façades associant béton, moellons, bois et panneaux vitrés en aluminium, ainsi que les terrasses, les toitures et le parc arboré qui participent pleinement à la conception du site.

Des photographies, des plans et différents documents permettront également de mieux comprendre l’histoire de la villa, le parti pris de Jacques Convert et l’organisation de cette maison exceptionnelle. La visite offrira enfin un point de vue privilégié sur le plateau d’Angoulême.

Une occasion rare de découvrir un patrimoine architectural récent, protégé au titre des Monuments historiques et habituellement fermé au public. La villa et son aménagement paysager sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis le 23 janvier 2015.

Visites conduites par Nathanaëlle Gervais, médiatrice de l’architecture et du patrimoine, et Laetitia Copin-Merlet, directrice du Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême.

Chaque visite est limitée à 30 personnes.

Villa Hirondelle 16000 Angoulême Angoulême 16016 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 86 07 20 48 »}] Construite entre 1967 et 1971 par l’architecte Jacques Convert, la villa Hirondelle constitue un remarquable témoignage de l’architecture domestique de la seconde moitié du XXe siècle. Imaginée comme une composition de modules indépendants reliés par un couloir central, cette maison de plus de 300 m² associe le béton, la pierre, le bois, l’aluminium et le zinc cuivré.

Son plan géométrique, fondé sur la combinaison de formes carrées, organise les différents espaces de vie tout en accordant une place essentielle à la lumière et aux relations entre l’intérieur et l’extérieur. Les larges ouvertures et les terrasses prolongent ainsi la maison vers son parc arboré et vers le paysage environnant.

Conservée dans un état proche de sa conception d’origine, la villa présente également du mobilier et des éléments de décor dessinés par Jacques Convert. Son architecture dialogue étroitement avec son environnement naturel et offre une vue exceptionnelle sur le plateau d’Angoulême.

La maison et l’aménagement paysager de la parcelle sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis le 23 janvier 2015. La villa est une propriété privée, habituellement fermée au public.

**À l’occasion du Mois de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine et des Journées nationales de l’architecture, poussez exceptionnellement les portes du parc de la villa Hirondelle, une propriété privée…

©B.Gaillard