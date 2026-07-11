Visites guidées Mystérieux Nostradamus Rue Nostradamus Salon-de-Provence
samedi 11 juillet 2026 · Rue Nostradamus · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Visites guidées Mystérieux Nostradamus
Samedi 11 juillet 2026 de 10h30 à 11h30.
Samedi 25 juillet 2026 de 10h30 à 11h30.
Samedi 1er août 2026 de 10h30 à 11h30.
Dimanche 16 août 2026 de 10h30 à 11h30. Rue Nostradamus Maison de Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-08-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-16
Tour à tour médecin, astrologue, apothicaire, astronome, devin hors du commun pour les uns, personnage obscur pour les autres…
Avec cette visite commentée, levez le voile sur cet illustre humaniste de la Renaissance qui nous intrigue toujours 500 ans après sa disparation
Rendez-vous à la Maison Nostradamus
Tarif 9€ adultes / 4€ enfants (3-11 ans)
Durée 1H .
Rue Nostradamus Maison de Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
By turns doctor, astrologer, apothecary, astronomer, extraordinary seer for some, obscure character for others…
L’événement Visites guidées Mystérieux Nostradamus Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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