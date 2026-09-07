Visites guidées ou libres des riches sculptures de l’église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Villesèque

Informations pratiques

Visites guidées ou libres des riches sculptures de l’église Saint-Michel 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le retable restauré, véritablement choyé, est ici présenté et étudié comme un précieux document sur l’histoire du Quercy.

Église Saint-Michel Rue Louis de la Serre, 46090 Villesèque, France Villesèque 46090 Lot Occitanie Nef à deux travées dont celle occidentale est flanquée, à son angle nord-ouest, d’une tourelle d’escalier à vis extérieurement polygonale, donnant accès au comble. La travée orientale est terminée par une abside à trois pans. Deux chapelles rectangulaires, formant bras de transept, s’ouvrent sur cette travée. La porte d’entrée est en plein cintre, à bossages en pointe de diamant, abritée sous un porche en charpente. Le clocher-arcade à deux baies est probablement de la même époque que l’église, mais sa toiture est moderne. À 15km de Cahors. Parking à proximité.

Le retable restauré, choyé est ici considéré, interrogé comme un document sur l’histoire du Quercy.

©Mairie