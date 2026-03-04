Visites guidées, Palais Roncas, Aoste

Visites guidées Vendredi 6 mars, 17h30 Palais Roncas

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T17:30:00+01:00 – 2026-03-06T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T17:30:00+01:00 – 2026-03-06T19:30:00+01:00

Le palais du XVIIe siècle le mieux conservé et le plus représentatif de la ville ouvre ses portes pour présenter un cycle de fresques exceptionnel, qui incarne l’art de cette époque et transporte les visiteurs dans un voyage à travers les couleurs, les mythes et les personnages fantastiques. Avec le soutien des élèves du lycée Corrado Gex d’Aoste, dans le cadre du programme d’alternance scolaire-travail.

Activité organisée par la Structure Patrimoine historique et artistique et gestion des sites culturels.

Palais Roncas 3, Piazza Pietro leonardo Roncas, Aosta Aoste 11100 Vallée d’Aoste [{« type »: « phone », « value »: « +390165275902 »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Région autonome Vallée d’Aoste