Visites guidées patrimoniales de la préfecture, Préfecture de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

Visites guidées patrimoniales de la préfecture Dimanche 20 septembre, 11h00 Préfecture de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Dans la limite de 30 personnes par créneau de visite. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de la préfecture aux côtés d’une guide-conférencière de l’Office de Tourisme de Toulouse.

Départs : 11h00 – 11h45 – 14h00 – 14h45 – 15h30 – 16h15 – 17h00

Durée : 30 minutes.

Départs depuis la cour d’honneur.

Préfecture de la Haute-Garonne 1 Place Saint-Etienne, 31038 Toulouse cedex 9 Haute-Garonne Occitanie Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 45 34 45 http://www.haute-garonne.gouv.fr

Découvrez l’histoire de la préfecture aux côtés d’une guide-conférencière de l’Office de Tourisme de Toulouse.

© Préfecture de la Région Occitanie et de la Haute-Garonne