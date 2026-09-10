Visites guidées patrimoniales de la préfecture, Préfecture de la Haute-Garonne, Toulouse
dimanche 20 septembre 2026 · Préfecture de la Haute-Garonne · Toulouse
Informations pratiques
Visites guidées patrimoniales de la préfecture Dimanche 20 septembre, 11h00 Préfecture de la Haute-Garonne Haute-Garonne
Dans la limite de 30 personnes par créneau de visite. Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de la préfecture aux côtés d’une guide-conférencière de l’Office de Tourisme de Toulouse.
Départs : 11h00 – 11h45 – 14h00 – 14h45 – 15h30 – 16h15 – 17h00
Durée : 30 minutes.
Départs depuis la cour d’honneur.
Préfecture de la Haute-Garonne 1 Place Saint-Etienne, 31038 Toulouse cedex 9 Haute-Garonne Occitanie Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 45 34 45 http://www.haute-garonne.gouv.fr
Découvrez l’histoire de la préfecture aux côtés d’une guide-conférencière de l’Office de Tourisme de Toulouse.
© Préfecture de la Région Occitanie et de la Haute-Garonne
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026