Visites guidées – Site de Morette, Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, La Balme-de-Thuy

Informations pratiques

Visites guidées – Site de Morette 19 et 20 septembre Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite express

Déroulez le fil de l’histoire du site de Morette et du maquis des Glières, en quelques minutes.

Famille + de 8 ans.

Samedi et dimanche, 11h, 14h30 et 16h30 / durée : 30 minutes.

Morette, entre histoire et Mémoire

Visite guidée complète du site de Morette, témoin de plus de 80 ans d’engagement et de transmission de la Mémoire, illustrée de documents d’archives.

Famille + de 8 ans.

Samedi et dimanche, 15h30 / durée : 60 minutes.

ALERTES METEO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 49 50

Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial 74230 La Balme de Thuy La Balme-de-Thuy 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 49 50 http://hautesavoie.fr Le site de Morette, haut lieu de mémoire, est dédié au souvenir de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. 105 résistants reposent dans la Nécropole nationale des Glières, Monument historique. Le Musée départemental de la Résistance haut-savoyarde, a été créé par d’anciens résistants et installé dans un ancien chalet d’alpage (1794). Ce musée retrace l’histoire du maquis des Glières et la libération de la Haute-Savoie. Le Mémorial apporte de bouleversants témoignages sur les camps nazis. D909 direction Thônes

Visite express

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