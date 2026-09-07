Visites guidées – Site Odéon – Université Paris Cité, Musée d’Histoire de la Médecine, Paris

Informations pratiques

Visites guidées – Site Odéon – Université Paris Cité Samedi 19 septembre, 10h00 Musée d’Histoire de la Médecine Paris

Attention le nombre de place est limité. Les réservations seront mises en ligne le 24 août.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites Guidée – Université Paris Cité

Cette année venez découvrir le site Odéon de l’Université Paris Cité d’une autre manière, au programme deux vistes guidées vous seront proposées.

Découverte du patrimoine architectural du site Odéon : cours, amphithéâtre, hall, musée d’histoire de la médecine

Franchissez les portes de l’ancien Collège Royal de Chirurgie, devenu École de Santé puis Faculté de Médecine, aujourd’hui siège de l’Université Paris Cité.

Architecture remarquable, amphithéâtre de dissection anatomique, œuvres d’art : plongez dans plus de deux siècles d’histoire de la médecine.

Une visite guidée pour percer les secrets d’un lieu unique au cœur de Paris.

Découverte de la Bibliothèque de médecine et de quelques pièces rares et précieuses

Poussez les portes de la salle de lecture et découvrez un projet architectural emblématique de la modernité parisienne. Publics, missions, collections, œuvres acquises aux enchères… Vous saurez tout sur les coulisses de la bibliothèque !

[Les réservations seront en ligne le 24 août]

Musée d’Histoire de la Médecine 12 rue de l’École de Médecine 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 01 76 53 16 93 https://u-paris.fr/musee-de-lhistoire-de-la-medecine/ [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/musee-dhistoire-de-la-medecine/reservation »}] Sous l’égide de Louis XV, l’architecte Jacques Gondoin entreprend la construction du Collège de Chirurgie, situé rue des Cordeliers — aujourd’hui rue de l’École-de-Médecine. Dès 1769, ses plans intègrent une « salle des instruments », préfigurant ainsi l’actuel musée, bien que la création formelle d’un musée ne soit sérieusement envisagée qu’au début du XXe siècle.

C’est le professeur Mouquin, nommé à la chaire d’Histoire de la médecine en 1951, qui donne une véritable impulsion au projet, avec le soutien du doyen Binet. Le musée est d’abord réservé aux enseignants et aux étudiants de la Faculté de médecine, avant d’ouvrir ses portes au grand public en 1994.

Ses collections, parmi les plus anciennes d’Europe, ont été constituées à l’initiative du Directeur Lafaye au XVIIIe siècle. Elles se sont progressivement enrichies d’un vaste ensemble de pièces couvrant l’évolution des techniques opératoires jusqu’à la fin du XIXe siècle. Le musée conserve notamment des instruments ayant servi aux soins de Louis XIV, ainsi que de rares trousses de médecins et de chirurgiens, ou encore des instruments de physiologie.

Aujourd’hui, le Musée d’Histoire de la Médecine s’inscrit pleinement dans le paysage muséal parisien et jouit d’une reconnaissance internationale. Métro : Ligne 4 et 10 (Odéon) Bus : 21, 27, 38, 63, 82, 86, 87

Visite commentée

©Cellule communication – DGDBM – Université Paris Cité