Visites guidées street art – Grenoble Hypercentre street art XXS, Le Minimistan, Grenoble
samedi 19 septembre 2026 · Le Minimistan · Grenoble
Informations pratiques
Visites guidées street art – Grenoble Hypercentre street art XXS Samedi 19 septembre, 15h00 Le Minimistan Isère
Prix libre. LImité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
L’Association grenobloise Paste-Up Festival France (PUFF) propose des visites guidées pour découvrir le street art dans différents quartiers de la Métropole.
Plusieurs visites sont proposées dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2026
Le Minimistan Cour Marcel Reymond 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://minimistan.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/paste-up-festival-france »}] Un lieu infini, dans le sens de non-fini, sans fin.
Un lieu ouvert, un lieu de possibles, qui instaure des espaces de liberté où se cherchent des alternatives.
Un tiers-lieu où on retrouve un café, un restaurant, un bar, un espace de coworking, des galeries photos, une risographie, une distillerie… Tram B à proximité – arrêt Notre Dame Musée
Parking à vélo dans le lieu
Parking voiture au Musée
L’Association grenobloise Paste-Up Festival France (PUFF) propose des visites guidées pour découvrir le street art dans différents quartiers de la Métropole.
©ALG
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