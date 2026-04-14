Visites guidées thématiques du musée, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel

Visites guidées thématiques du musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée archéologique d’Argentomagus Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Le musée archéologique d’Argentomagus regorge de secrets qui vous seront dévoilés tout au long de cette 22e Nuit européenne des musées : anecdotes archéologiques, découvertes des nouvelles vitrines…

Musée archéologique d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 (0)2 54 24 47 31 http://www.argentomagus.fr https://www.facebook.com/museeArgentomagus;https://www.instagram.com/museeargentomagus/;https://x.com/MArgentomagus;https://fr.pinterest.com/argentomagus/ Située sur un plateau surplombant la Creuse, la ville antique d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre). Les fouilles archéologiques révèlent chaque année de nouvelles connaissances sur la ville enfouie : rues, quartiers, forum, basilique, théâtre…

Le musée, labellisé Musée de France, est édifié sur un quartier de l’agglomération et renferme des vestiges intégrés dans le bâtiment de 2 400 m2. Les espaces sont ponctués de nombreuses reconstitutions depuis la préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine.

Conçu et réalisé par des scientifiques et des pédagogues, le Musée d’Argentomagus véhicule l’image d’une archéologie à la portée de tous, compréhensible et intelligible. Du 1er septembre au 30 juin : ouvert tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, sauf le mardi.

Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Le premier dimanche du mois d’août et du mois de juillet sont payants.

Le musée est fermé du 23 décembre au soir jusqu’au 10 février inclus ainsi que le 1er mai.

Aménagements spécifiques aux visiteurs en situation de handicap.

Le musée archéologique d’Argentomagus regorge de secrets qui vous seront dévoilés tout au long de cette 22e Nuit européenne des musées : anecdotes archéologiques, découvertes des nouvelles vitrines…

©Musée archéologique d’Argentomagus