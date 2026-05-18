Visites imaginées par des artistes Frac Bretagne Rennes Samedi 23 mai, 19h00 Ille-et-Vilaine

Dans la limite des places disponibles

Des artistes ont imaginé des règles du jeu pour visiter le Frac :

Des artistes ont imaginé des règles du jeu pour visiter le Frac :

* Julie Hascoët pour une visite dont vous êtes le héros ou l’héroïne

* Robin Garnier-Wenisch pour une visite à travers l’écriture de lettres d’amour ou de rupture

En partenariat avec l’IUT Carrières sociales.

→ Rendez-vous dans le restaurant pour le début de la visite

→ [Tout le programme de la Nuit européenne des musées au Frac Bretagne](https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/nuit-des-musees-2026-2/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00

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http://www.fracbretagne.fr

Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

+33299373793

Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP, Paris 2026



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