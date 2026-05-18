Visites imaginées par des artistes Frac Bretagne Rennes
Visites imaginées par des artistes Frac Bretagne Rennes samedi 23 mai 2026.
Visites imaginées par des artistes Frac Bretagne Rennes Samedi 23 mai, 19h00 Ille-et-Vilaine
Dans la limite des places disponibles
Des artistes ont imaginé des règles du jeu pour visiter le Frac :
Des artistes ont imaginé des règles du jeu pour visiter le Frac :
* Julie Hascoët pour une visite dont vous êtes le héros ou l’héroïne
* Robin Garnier-Wenisch pour une visite à travers l’écriture de lettres d’amour ou de rupture
En partenariat avec l’IUT Carrières sociales.
→ Rendez-vous dans le restaurant pour le début de la visite
→ [Tout le programme de la Nuit européenne des musées au Frac Bretagne](https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/nuit-des-musees-2026-2/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00
1
http://www.fracbretagne.fr
Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
+33299373793
Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP, Paris 2026
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- MON GAINSBOURG PREFERE COMEDIE DE RENNES Rennes 19 mai 2026
- « Changement climatique et société : comprendre, agir et transformer » Campus Centre – Faculté de droit et de science politique Rennes 19 mai 2026
- « Changement climatique et société : comprendre, agir et transformer », Campus Centre – Faculté de droit et de science politique, Rennes 19 mai 2026
- Pouvoirs Urbains & Politiques de l’Air – Décideurs, Experts et Habitants face à la Pollution Atmosphérique MSHB Rennes 19 mai 2026
- Changement climatique et société : comprendre, agir, transformer Faculté de droit et science politique Rennes 19 mai 2026