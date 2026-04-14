« Fest an noz » à l’écomusée de la Bintinais, Écomusée de la Bintinais, Rennes

« Fest an noz » à l’écomusée de la Bintinais Samedi 23 mai, 18h00 Écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Navettes spéciales STAR Henri Fréville – Triangle – écomusée.

Rendez-vous à l’écomusée pour une soirée sous le signe de la danse et de la musique !

Au rythme de la bombarde, du violon et de l’accordéon, laissez-vous porter par ce “Fest an noz”.

Programmation musicale à venir.

Crêpes et galettes pour se restaurer

Avec le Cercle celtique de Rennes.

En pratique : Sam. 23 mai. Ouverture jusqu’à minuit. Gratuit.

Pour venir :

Métro ligne A – arrêt Triangle | Bus ligne 61 – arrêt Hil / Bintinais | Vélo piste cyclable sécurisée (depuis Rennes et Noyal-Châtillon)

Écomusée de la Bintinais la Bintinais, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne 0299513815 https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr [{« link »: « https://www.cercleceltiquederennes.org/ »}] Le musée retrace sur trois étages les cinq siècles d’histoire de la ferme de la Bintinais, l’une des plus grosses fermes rennaises, aux portes de la ville. L’exposition permanente permet de mettre en perspective l’histoire des lieux avec l’histoire du pays de Rennes, pour mieux comprendre les liens très forts et originaux de la ville avec sa campagne. parking, métro ligne 1 direction poetrie station triangle ; en bus : ligne 61 direction saint-Erblon, arrêt Le Hil Bintinais

Navettes spéciales STAR Henri Fréville – Triangle – écomusée.

©Jean Maurice Colombel