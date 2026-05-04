[Rennes] Jeu d’enquête sur la santé Cr du Président John Fitzgerald Kennedy, 35000 Rennes Rennes Mercredi 20 mai, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le mardi 20 mai 2026, de 12h à 17h30

Cr du Président John Fitzgerald Kennedy, 35000 Rennes

Gratuit

L’ALEC présente un jeu d’enquête sur la santé et la qualité de l’air dans le logement, à l’occasion du Village de la santé de Villejean le 20 mai de 12h00 à 17h30 sur la Dalle Kennedy (quartier Villejean) à Rennes. Accès libre et gratuit.

« Quelque chose de louche se passe dans cet appartement : gorge irritée, maux de tête, peau qui gratte, insomnies… Mais qu’est-qui peut bien provoquer tous ces désagréments ? C’est l’enquête qui sera confiée au curieux et curieuses qui se saisiront de leurs compétences de détectives pour passer les lieux au peigne fin ! »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00

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Cr du Président John Fitzgerald Kennedy, 35000 Rennes Kennedy, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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