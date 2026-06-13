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Visites insolites Grange Rouge Grange Rouge La Chapelle-Naude

Visites insolites Grange Rouge Grange Rouge La Chapelle-Naude mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Grange Rouge

Adresse : 142, rue du Vauvret

Ville : 71500 La Chapelle-Naude

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit Tarif réduit

La Chapelle-Naude

Visites insolites Grange Rouge

Grange Rouge 142, rue du Vauvret La Chapelle-Naude Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 21:30:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04

Visites insolites de l’Office de Tourisme Grange Rouge . Contes choisis pour tous les temps Une soirée contes et patrimoine sur un magnifique site composé de deux fermes bressanes, cela vous tente ? Ces balades contées seront l’occasion de connaitre les nombreuses légendes qui entourent la Bresse les cabanes de Lune, la Mère Engueule, La Vouivre…
Nombre de places limité Réservation obligatoire   .

Grange Rouge 142, rue du Vauvret La Chapelle-Naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02  info@bresse-bourguignonne.com

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L’événement Visites insolites Grange Rouge La Chapelle-Naude a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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