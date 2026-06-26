La Grange Merveilleuse La Grange Rouge La Chapelle-Naude

La Chapelle-Naude

La Grange Merveilleuse

La Grange Rouge 142 Route du Vauvret La Chapelle-Naude Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-18 05:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Les terres brumeuses et arides de Bresse accueillent de bien lumineux dessins 2 Jours, 2 Nuits avec la crème des créateur.ices locales, en Bresse et de Dijon à Lyon.

Rock / Jazz / Electro, la triforce des saveurs interdites enfin réunies!

Concerts épiques, Maîtres et Maitresses légendaires des platines régaleront (sans modération grâce au camping sur place) les plus gourmand.es des auditeur.ices, danseur.euses et fêtard.es en quête de sens!

Boissons et nourritures locales afin de célébrer avec le respect et la bénédiction de Dame Nature.

Les portes de la Grange sont grandes ouvertes sur ses Merveilles!

Qui saura s’en emparer ? .

La Grange Rouge 142 Route du Vauvret La Chapelle-Naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 09 15 45 lagrangemerveilleuse@gmail.com

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English : La Grange Merveilleuse

L’événement La Grange Merveilleuse La Chapelle-Naude a été mis à jour le 2026-06-26 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II