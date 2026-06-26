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La Grange Merveilleuse La Grange Rouge La Chapelle-Naude

La Grange Merveilleuse La Grange Rouge La Chapelle-Naude vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
La Grange Rouge
Adresse
142 Route du Vauvret
Ville
71500 La Chapelle-Naude
Département
Saône-et-Loire
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

La Chapelle-Naude

La Grange Merveilleuse

La Grange Rouge 142 Route du Vauvret La Chapelle-Naude Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-18 05:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Les terres brumeuses et arides de Bresse accueillent de bien lumineux dessins 2 Jours, 2 Nuits avec la crème des créateur.ices locales, en Bresse et de Dijon à Lyon.

Rock / Jazz / Electro, la triforce des saveurs interdites enfin réunies!
Concerts épiques, Maîtres et Maitresses légendaires des platines régaleront (sans modération grâce au camping sur place) les plus gourmand.es des auditeur.ices, danseur.euses et fêtard.es en quête de sens!
Boissons et nourritures locales afin de célébrer avec le respect et la bénédiction de Dame Nature.
Les portes de la Grange sont grandes ouvertes sur ses Merveilles!
Qui saura s’en emparer ?   .

La Grange Rouge 142 Route du Vauvret La Chapelle-Naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 09 15 45  lagrangemerveilleuse@gmail.com

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English : La Grange Merveilleuse

L’événement La Grange Merveilleuse La Chapelle-Naude a été mis à jour le 2026-06-26 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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