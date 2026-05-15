Puces de la Grange Rouge La Chapelle Naude La Chapelle-Naude

La Chapelle-Naude

Puces de la Grange Rouge

La Chapelle Naude 142 Route du Vauvret La Chapelle-Naude Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06

Puces de la Grange Rouge

La Grange Rouge vous propose restauration rapide frites, saucisses, merguez, sandwichs, salades, tartes salées ou sucrées cuites au feu de bois. .

La Chapelle Naude 142 Route du Vauvret La Chapelle-Naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 85 75

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English : Puces de la Grange Rouge

L’événement Puces de la Grange Rouge La Chapelle-Naude a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)