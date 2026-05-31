Visites-lectures dans les appartements de Stendhal, Appartement natal de Stendhal, Grenoble

Visites-lectures dans les appartements de Stendhal Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Appartement natal de Stendhal Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, venez profiter d’une visite insolite de l’appartement natal de l’écrivain et de l’appartement de son grand-père, le docteur Henri Gagnon, à travers un parcours inédit agrémenté de lectures de son récit autobiographique : Vie de Henry Brulard.

Rendez-vous place Grenette, devant la fontaine.

Appartement natal de Stendhal 14 Rue Jean-Jacques Rousseau, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 33438372083 https://musee-stendhal.bm-grenoble.fr [{« type »: « email », « value »: « musee.stendhal@grenoble.fr »}] L’appartement du docteur Gagnon, grand-père maternel de Stendhal, constitue la pierre angulaire du musée Stendhal en réseau. Réhabilité en 2012, sa conception architecturale et sa muséographie font revivre auprès du grand public l’appartement dans lequel se sont éveillés le cœur et l’esprit du futur écrivain.

L’appartement comprend le grand salon à l’italienne, le cabinet d’histoire naturelle, le cabinet d’étude ou « cabinet d’été », la chambre d’hôte, et la terrasse agrémentée d’une pergola orientalisante, plus connue sous le nom de « treille de Stendhal ».

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, venez profiter d’une visite insolite de l’appartement natal de l’écrivain et de l’appartement de son grand-père, le docteur Henri Gagnon, à travers …

© musée Stendhal, ville de Grenoble