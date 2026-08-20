Visites libres et commentées – Exposition : L’histoire est dans le pré. Mutations de l’agriculture dans les Deux-Sèvres au XXe siècle, Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales des Deux-Sèvres · Niort
Informations pratiques
Visites libres et commentées – Exposition : L’histoire est dans le pré. Mutations de l’agriculture dans les Deux-Sèvres au XXe siècle Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales des Deux-Sèvres Deux-Sèvres
Visites commentées sur inscription, groupes de 20 visiteurs.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez librement l’exposition ou participez à une visite commentée ponctuée d’animations en patois, proposées en partenariat avec l’association Parlhanje.
Les visites commentées, sur inscription, sont proposées à 14h, 15h et 16h.
Archives départementales des Deux-Sèvres 26 Rue de la Blauderie, 79000 Niort, France Niort 79000 La Burgonce Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549089490 https://archives-deux-sevres-vienne.fr
Visites libres de l’exposition
©Arch. dép. 79
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