Visites « Objets cachés », Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes

Visites « Objets cachés » Samedi 23 mai, 20h15, 21h45 Musée de la Déportation et de la Résistance Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:50:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:20:00+02:00

Au sein du parcours permanent du musée, la visite OBJETS CACHÉS ressort des réserves des items de la collection n’ayant jamais été exposés…

Musée de la Déportation et de la Résistance 63 rue Georges-Lassalle 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 51 11 60 https://www.musees-tarbes.fr/les-musees/musee-deportation-et-resistance/

Au sein du parcours permanent du musée, la visite OBJETS CACHÉS ressort des réserves des items de la collection n’ayant jamais été exposés…

© Ville de Tarbes – Musée de la Déportation et de la Résistance