Visites spectacles nocturnes Langeais
jeudi 16 juillet 2026 · Langeais
Informations pratiques
Langeais
Visites spectacles nocturnes
Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire
Tarif : 19.9 – 19.9 – EUR
19.9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-31 23:25:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-01
Au fil d’un parcours théâtral à travers le château de Langeais, suivez Anne de Bretagne ou Anne de France dans leur lutte pour le pouvoir.
19.9 .
Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As you follow a theatrical tour through Langeais Castle, join Anne of Brittany or Anne of France in their struggle for power.
L’événement Visites spectacles nocturnes Langeais a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT 37
À voir aussi à Langeais (Indre-et-Loire)
- Un dimanche Un vigneron avec le Domaine de l’Arche Galteau Langeais 26 juillet 2026
- Un dimanche Un vigneron avec le Domaine Emmanuel Trigaux Langeais 2 août 2026
- Un dimanche Un vigneron avec le Domaine Dominique Meslet Langeais 9 août 2026
- Un dimanche Un vigneron avec le Domaine de la Grioche Langeais 16 août 2026
- Un dimanche Un vigneron avec le Domaine de la Chopinière du Roy Langeais 23 août 2026