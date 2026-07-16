Informations pratiques

Langeais

Visites spectacles nocturnes

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 19.9 – 19.9 – EUR

19.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-31 23:25:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-01

Au fil d’un parcours théâtral à travers le château de Langeais, suivez Anne de Bretagne ou Anne de France dans leur lutte pour le pouvoir.

19.9 .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com

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English :

As you follow a theatrical tour through Langeais Castle, join Anne of Brittany or Anne of France in their struggle for power.

L’événement Visites spectacles nocturnes Langeais a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT 37