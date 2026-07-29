Visites street art à vélo électrique ! Bayonne
samedi 22 août 2026 · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Visites street art à vélo électrique !
Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le point de rendez-vous se fait 10 min avant le départ de la visite devant le magasin BAIONA BIKE (4 rue Maubec).
Partez à la découverte des œuvres, nouvelles ou anciennes, du festival Points de Vue accompagné d’un guide. Grâce au vélo, vous pourrez aller visiter des quartiers et explorer un maximum d’œuvres. Vous pouvez venir avec votre propre vélo électrique ou réserver auprès de nous un vélo chez Baiona Bike. .
Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 75 32 mediation@kaxu.fr
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English : Visites street art à vélo électrique !
L’événement Visites street art à vélo électrique ! Bayonne a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Bayonne
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