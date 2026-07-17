Visites thématiques flash (30 min), Abbaye royale de l’Épau, Le Mans

Informations pratiques

Visites thématiques flash (30 min) 19 et 20 septembre Abbaye royale de l’Épau Sarthe

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’Abbaye Royale de l’Épau vous propose de découvrir l’histoire de ce site historique incontournable en Sarthe.

Choisissez la thématique de votre visite : Bérengère et les Plantagenêts, la vie quotidienne d’un moine cistercien, Les sépultures à l’abbaye, le logis de l’abbé :

4 thématiques de visites guidées (30 min) :

Bérengère et les Plantagenêts : Depuis plus de 900 ans, les moines cisterciens vivent leur religion loin du monde. Découvrez le quotidien de ces hommes et femmes derrière les murs de leurs abbayes. 10h30/11h30/14h30/15h30/16h30.

La vie quotidienne d’un moine cistercien :depuis plus de 900 ans, les moines cisterciens vivent leur religion loin du monde. Découvrez le quotidien de ces hommes et femmes derrière les murs de leurs abbayes.10h30/11h30/14h30/15h30/16h30.

Les sépultures à l’abbaye : l’abbaye accueille à l’origine les sépultures de ses abbés et de la reine Bérengère. Découvrez l’histoire de son gisant et les plate-tombes disparues des abbés autour d’un projet d’archéologie expérimentale 11h/12h/15h/16h/17h.

Le logis de l’abbé : au XVIᵉ siècle, les abbés commandataires font construire leur demeure attenante aux abbayes. Découvrez l’histoire et les usages de ce bâtiment, aujourd’hui utilisé par le Département de la Sarthe.11h/12h/15h/16h/17h.

Visites thématiques sur réservation par téléphone au 02 43 84 22 29 ou par mail à epau.accueil@sarthe.fr

Abbaye royale de l’Épau Rue de l’Esterel, 72100 Le Mans, France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33243842229 https://epau.sarthe.fr [{« link »: « mailto:epau.accueil@sarthe.fr »}] Abbaye fondée en 1230 par la reine Bérengère de Navarre, veuve du roi d’Angleterre Richard Cœur-de-Lion, et confiée aux moines cisterciens. Destruction partielle en 1365 par les habitants du Mans. Restauration et reconstruction de la fin du XIVe siècle au milieu du XVe siècle. Transformations à partir du XVIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle (escalier des moines, dortoirs des moines, …). La communauté de moines est chassée à la Révolution. L’abbaye devient propriété du Département de la Sarthe en 1959. En voiture : Accès depuis l’autoroute A28 > sortie 23 Le Mans ZI Sud > suivre Le Mans Centre, puis Abbaye de l’Épau. Parking gratuit devant l’abbaye. En tramway : ligne 2 direction Espal-Arche de la Nature (13 min depuis la gare SNCF), arrêt : Gué Bernisson. En bus : ligne 6 direction Saint Martin arrêt : Gué Bernisson.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’Abbaye Royale de l’Épau vous propose de découvrir l’histoire de ce site historique incontournable en Sarthe.

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