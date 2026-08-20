Visitez la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne !, Abbaye Sainte-Marie, Arles-sur-Tech

Informations pratiques

Visitez la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne ! 19 et 20 septembre Abbaye Sainte-Marie Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation. Les visites peuvent être suspendues en raison de cérémonies religieuses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fondée en 778, l’abbaye Sainte-Marie est considérée comme la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne. Son église romane à trois nefs conserve de remarquables fresques du XIIe siècle ainsi qu’un grand orgue Schmidt du XVIIIe siècle. Son élégant cloître gothique, édifié au XIIIe siècle, complète cet ensemble exceptionnel. La célèbre Sainte-Tombe, un sarcophage du IVe siècle ayant accueilli les reliques des saints Abdon et Sennen, est également connue pour le phénomène inexpliqué de l’eau claire qui s’y forme.

Au fil de la visite, découvrez l’église romane, le cloître gothique, les fresques du XIIe siècle, le mobilier baroque et la Sainte-Tombe, autant de témoins de plus de douze siècles d’histoire et de spiritualité.

Abbaye Sainte-Marie Baills Jean Baptiste Barjau, 66150 Arles-sur-Tech, France Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33468839066 https://www.tourisme-haut-vallespir.com/cruises/abbaye-sainte-marie-darles-sur-tech Abbaye Bénédictine fondée en 778, l’abbaye Sainte-Marie peut s’enorgueillir d’être la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne. L’église romane à trois nefs abrite un grand orgue Schmidt du XVIIIe siècle. Le cloître gothique du XIIIe siècle est accolé à l’église. Sur le parvis de l’église, une sainte tombe, sarcophage du IVe siècle, sécrète de façon inexplicable de l’eau claire depuis qu’il abrita les reliques des Saints Abdon et Sennen. Parking.

Fondée en 778, l’abbaye Sainte-Marie peut s’enorgueillir d’être la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne. L’église romane à trois nefs abrite de très belles fresques du XIIe siècle et un du…

©Abbaye Sainte-Marie Arles-sur-Tech