CONCERT Arles-sur-Tech

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
2026-09-13
Ensemble baroque LYRA, en collaboration avec les Amis d’Alain Marinaro à la Salle de la Crypte
Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
English :
Ensemble baroque LYRA, in collaboration with the Friends of Alain Marinaro at the Salle de la Crypte
