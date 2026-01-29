CONCERT

Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

2026-09-13

Ensemble baroque LYRA, en collaboration avec les Amis d’Alain Marinaro à la Salle de la Crypte

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie

Ensemble baroque LYRA, in collaboration with the Friends of Alain Marinaro at the Salle de la Crypte

